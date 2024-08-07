Врио губернатора Смирнов: режим ЧС ввели в Курской области

сегодня в 20:40

В Курской области с сегодняшнего дня введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале .

Он отметил, что сложная оперативная обстановка сохраняется в приграничных районах области.

«Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области», — пояснил Смирнов.

Он также отметил, что до улучшения оперативной обстановки координировать работу всех оперативных сил будет лично.

Атака ВСУ на Курскую область началась вчера, 6 августа. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено.