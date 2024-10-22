Время новых возможностей: в РФ появляются альтернативы сервисам Google

Риск прекращения работы сервисов Google в России существует и может быть обусловлен как политическими факторами, так и экономическими решениями самой компании. Однако в стране уже разрабатывают альтернативы, сообщил РИАМО профессор, советник по экономике и социологии РАЕН Антон Баланов.

Какие сервисы могут перестать работать

По его словам, можно выделить несколько сервисов, которые могут прекратить работу в России.

Первый — одна из самых популярных почтовых служб Gmail. Потеря доступа повлияет на множество пользователей, особенно тех, кто использует его для бизнеса.

Второй — это Google Maps. Его потеря приведет к сложностям с навигацией и поиском мест. Станет проблемой как для простых пользователей, так и для бизнеса, зависящего от этих геолокационных сервисов.

Третий — Google Play. Прекращение работы магазина приложений вызовет трудности в установке и обновлении приложений на Android-устройствах.

Шансы для отечественных разработчиков

«Риски прекращения работы сервисов Google создают возможности для развития отечественных технологий и платформ. Российские компании активно разрабатывают альтернативы. Например, „Яндекс“ и другие компании уже предлагают удобные решения, которые могут полностью заменить сервисы Google, что открывает новые горизонты для пользователей», — отметил Баланов.

Хотя некоторые сервисы Google действительно имеют уникальные функции, это также является шансом для отечественных разработчиков улучшить свои продукты и адаптировать их под нужды пользователей. Например, продолжает развиваться «Яндекс.Почта», предлагая удобный интерфейс и интеграцию с другими сервисами «Яндекса», что может даже превзойти Gmail в удобстве.

Активно обновляются «Яндекс.Карты»: добавляют новые функции, такие как офлайн-карты и интеграция с навигаторами, что делает их не только конкурентоспособными, но и более подходящими для местных пользователей.

«Российские производители работают над новыми операционными системами и экосистемами. Это создаст более безопасную и адаптированную к местным условиям среду», — заявил эксперт.

Рекомендации для российских пользователей

В связи с вышеизложенным, российским интернет-пользователям стоит обратить внимание на важные рекомендации. Нужно постепенно переходить на отечественные сервисы.

«Начните использовать „Яндекс.Почту“ вместо Gmail, „Яндекс.Карты“ вместо Google Maps и „МойОфис“ вместо Google Docs. Это поможет вам адаптироваться и избежать резких изменений в случае прекращения работы сервисов», — посоветовал профессор.

Важно заранее перенести свои данные из сервисов Google на альтернативные платформы. Например, экспортировать контакты и письма из Gmail, а документы из Google Drive — в «Яндекс.Диск» или другие облачные сервисы.

«Переход на отечественные сервисы не только обеспечит безопасность, но и поддержит местные компании. Таким образом, несмотря на вызовы, есть множество позитивных аспектов, которые приведут к улучшению цифровой среды в России. Это время для роста, инноваций и новых возможностей. Вы можете стать частью этого процесса, поддерживая новые идеи и проекты», — заключил Баланов.