Временное пребывание украинцев в России могут ограничить

Временное пребывание и право на работу граждан Украины в РФ могут ограничить

Временное пребывание и право на работу граждан Украины в России могут ограничить до 31 марта 2025 года. Срок пребывания для украинцев, приехавших в РФ до 1 января 2025 года, продлят до конца марта, если иностранцы пройдут обязательную дактилоскопию, медобследования на наличие ВИЧ, инфекционных заболеваний и подтвердят факт неприема наркотиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

До 31 марта украинцам, пребывающим в России на временной основе, разрешено заниматься трудовой деятельностью на территории страны. Для этого гражданам Украины также потребуется сдать отпечатки пальцев, пройти требуемые обследования и процедуру фотографирования.

Если указ вступит в силу, то он не будет распространяться на украинцев, которые предоставили о себе ложную информацию, отбывали наказание в колониях или представляют угрозу для нацбезопасности России.

Ранее был издан указ, по которому украинцы с гражданством Луганской и Донецкой народных республик могут находиться в России без ограничений по сроку пребывания и полноценно работать, если они прошли медицинское освидетельствование, процедуры фотографирования и дактилоскопии.