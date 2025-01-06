Вратарь ПСЖ Сафонов пожертвовал деньги на ликвидацию разлива мазута на Кубани

Вратарь сборной России по футболу и французского клуба ПСЖ Матвей Сафонов перевел деньги на помощь в ликвидации разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае, сообщает SHOT .

Российский голкипер оплатил поездку волонтеров, которые на сегодняшний день собрали и вывезли с Черноморского побережья более 50 мешков загрязненного мазутом грунта.

Сафонов рассказал, что не смог отказать, когда волонтеры обратились к футболисту за помощью. Спортсмен не сомневается, что перечисленные средства пойдут именно на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов. При этом точная сумма помощи не разглашается.

В настоящее время побережье Черного моря очищают от мазута более 8 тыс. человек. Всего вывезено свыше 100 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами песка. Кроме того, волонтеры продолжают спасение испачканных в мазуте птиц и животных.

Матвей Сафонов родился в городе Краснодар и является воспитанником одноименного футбольного клуба. В июне прошлого года российский вратарь перешел в «Пари Сен-Жермен» за 20 млн евро.