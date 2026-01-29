Врачи Видновского перинатального центра сохранили репродуктивные органы молодой пациентки

В Видновском перинатальном центре акушеры-гинекологи успешно прооперировали молодую пациентку с редким случаем множественных дермоидных кист яичников. 25-летняя женщина обратилась на профилактическое ультразвуковое обследование, где у неё выявили сразу восемь доброкачественных образований. Для уточнения диагноза была проведена магнитно-резонансная томография, после чего пациентка была госпитализирована в плановом порядке, сообщает пресс-служба муниципалитета со ссылкой на сотрудников медучреждения.

«Тератома крайне редко встречается у молодых женщин. Чаще всего обнаруживаем 1-2 дермоидных кисты, а у этой пациентки их было восемь. Мы удалили образования лапароскопическим методом и смогли сохранить все репродуктивные органы. Нас радует, что современные пациентки решают проблемы со здоровьем заранее, до наступления беременности, что делает процесс вынашивания ребёнка более спокойным», – приводятся в сообщении слова заведующего гинекологическим отделением Николай Соваев.

Специалисты отмечают, что молодые женщины стали внимательнее относиться к своему здоровью благодаря улучшению качества медицинского обслуживания и доступности высокотехнологичных методов диагностики. Своевременное обращение к врачам позволяет не только выявлять редкие патологии на ранних стадиях, но и сохранять репродуктивные функции. Записаться на профилактический прием к акушеру-гинекологу жительницы Ленинского округа могут через портал государственных услуг, с помощью стойки ИНФОМАТа, по телефону колл-центра перинатального центра или при личном обращении в регистратуру женской

консультации.

В пресс-службе администрации также напомнили, что в Видновском перинатальном центре реализуется программа репродуктивной диспансеризации, направленная на сохранение и укрепление здоровья женщин. В 2025 году комплексное обследование в рамках данной программы прошли 7 100 женщин в возрасте от 18 до 49 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны – ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология – все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», – сказал Воробьев.