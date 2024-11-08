Врачи ветклиник Подмосковья провели около 20 тыс рентгенов и УЗИ животных

За 9 месяцев текущего года в ветеринарных клиниках Московской области было проведено 19 339 рентгенов и ультразвуковых исследований, из них: в территориальном ветеринарном управлении № 1 свыше 3,3 тыс. УЗИ и 1,5 тыс. рентгенов, в территориальном ветеринарном управлении № 2 ­– 2,4 тыс. УЗИ и 3,3 тыс. рентгенов, а также в ТВУ № 5 — 3,8 тыс. УЗИ и 4,7 тыс. рентгенов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Ветеринарные врачи напоминают, что в случае плохого самочувствия питомца не нужно откладывать обследование. Лечение необходимо начать как можно раньше, чтобы сохранить здоровье четвероногого друга, а в некоторых случаях и его жизнь.

Адреса и часы работы указаны здесь. Получить консультацию специалистов и записаться на прием можно по телефону единого колл-центра: 8 (495) 668-01-25 или через региональный портал государственных услуг.

Ультразвуковое исследование и рентген — два основных метода диагностики в ветеринарной медицине, которые позволяют врачам обнаруживать и лечить различные заболевания животных.

УЗИ дает возможность оценить общее состояние и определить особенности внутренних органов питомца ­– быстрая и безвредная процедура, которая не вызывает неприятных ощущений.

Рентгеновское обследование направлено на детальное обследование костей, суставов и позвоночника. Благодаря ему можно выявить скрытые травмы и опухоли.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.