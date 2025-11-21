Врачи ветклиник Подмосковья провели около 18 тыс рентгенов и УЗИ животных

Ультразвуковая диагностика и рентгенологические исследования остаются основными методами обследования животных в ветеринарной практике. УЗИ позволяет оценить состояние внутренних органов и мягких тканей, а рентген эффективен для диагностики заболеваний костей и суставов. Оба метода являются безопасными и высокоинформативными способами диагностики, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

За 10 месяцев в государственных ветеринарных клиниках Московской области провели 18221 исследование, из которых 9,9 тысячи составили ультразвуковые исследования и 8,2 тысячи — рентгенологические. Наибольшее количество УЗИ выполнено в территориальном ветеринарном управлении в городском округе Домодедово — 3,7 тысячи исследований, а рентгеновских снимков сделано 3,3 тысячи. В ветеринарном управлении из Мытищ сделали 2,7 тысячи УЗИ и 3,2 тысячи рентгенов, а в Одинцовском округе 3,4 тысячи УЗИ и 1,7 тысячи рентгенов. В распоряжении ветеринарных специалистов региона находится 50 современных УЗИ-аппаратов и 20 рентгенологических установок.

В ведомстве напоминают о важности своевременной диагностики заболеваний животных. При ухудшении самочувствия питомца следует незамедлительно обратиться к специалистам. Записаться на прием можно по телефону единого кол-центра +7 (495) 668-01-25 или через портал «Мой АПК», где также есть адреса и график работы ветеринарных учреждений региона.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.