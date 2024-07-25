Врачи Подмосковья могут принять участие в Российском диагностическом саммите

В Подмосковье пройдет Российский диагностический саммит, который состоится со 2 по 4 октября 2024 года, сообщает пресс-служба организаторов.

Саммит объединит на одной площадке ключевые события в мире медицинской диагностики: 10-й Российский конгресс лабораторной медицины; форум Российского общества рентгенологов и радиологов; конференция Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине; конференция диагностической медицинской ассоциации «Эффективное управление»; конференция Московского регионального отделения РОРР «Цифровизация»; крупнейшая в Европе специализированная выставка производителей и поставщиков диагностического оборудования и материалов «Диагнополис».

На саммите ожидается очное присутствие свыше 12 тыс. специалистов: врачи, заведующие отделениями и лабораториями, руководители медицинских учреждений, средний медицинский персонал, инженеры и разработчики программного обеспечения.

Научно-образовательная программа пройдет в 21 параллельном зале с участием более 600 лекторов, в числе которых плеяда ярких ученых и академиков РАН.

В рамках саммита также состоится крупнейшая в Европе специализированная выставка производителей и поставщиков диагностического оборудования и материалов «Диагнополис». На площади свыше 16 тыс. кв. метров более 250 производителей и поставщиков диагностического оборудования и расходных материалов, компаний-разработчиков программного обеспечения и систем искусственного интеллекта представят лучшие проекты.

Участие в данном мероприятии даст специалистам диагностических служб региона, которые играют ключевую роль в выявлении, мониторинге лечения, прогнозировании исходов и исследовании абсолютного большинства заболеваний, уникальную возможность повысить свою квалификацию и обменяться профессиональным опытом.

Участие во всех мероприятиях саммита бесплатное. Необходима предварительная регистрация на сайте.

Мероприятие состоится со 2 по 4 октября 2024 г. по адресу: Московская область, г. о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Международная, 18, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.