Врачи НИКИ детства рассказали, как выявить признаки психрасстройства у детей

С 6 по 12 октября в России проходит Неделя сохранения психического здоровья, направленная на повышение осведомленности о важности психического благополучия детей и подростков. Врачи Научно-исследовательского клинического института детства подчеркивают, что забота о психическом здоровье должна начинаться с раннего возраста — именно тогда закладываются основы эмоциональной устойчивости, общения и саморегуляции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Современные вызовы — цифровая перегрузка, социальная изоляция, академическое давление — все чаще провоцируют развитие тревожных расстройств, депрессии, СДВГ и других состояний уже в дошкольном возрасте.

«Психическое здоровье ребенка — это не статичное состояние, а процесс, требующий постоянного внимания», — отмечает директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

На что обратить внимание родителям:

резкие перепады настроения, агрессия, плаксивость;

замкнутость, отказ от общения и игр;

навязчивые страхи, нарушения сна, физические жалобы без медицинских причин;

задержки в развитии, трудности в школе, социальная дезадаптация.

«Если изменения в поведении сохраняются более двух недель и мешают ребенку учиться или радоваться жизни — это повод обратиться к специалисту», — подчеркивает детский психиатр Юлия Пичугина.

Раннее выявление и своевременная помощь — ключ к успешной коррекции и предотвращению серьезных последствий, включая школьную дезадаптацию, суицидальные риски и хроническую изоляцию.

Врачи НИКИ детства рекомендуют:

замечать даже незначительные изменения в поведении;

создавать безопасное пространство для разговора;

при сомнениях — обращаться к детскому психологу или психиатру;

следить за режимом дня, эмоциональной атмосферой в семье и обучать ребенка эмоциональной грамотности.

