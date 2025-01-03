Врачи НИКИ детства рассказали, как провести новогодние праздники с пользой для ребенка

Во время новогодних праздников многие люди нарушают привычный распорядок дня и режим питания, употребляя более жирную, вредную и сладкую пищу. Активный отдых в эти дни часто уступает место пассивному времяпрепровождению перед телевизором. К сожалению, такой образ жизни не приносит пользы ни взрослым, ни детям. Как провести праздники с пользой для ребенка, рассказали врачи НИКИ детства.

«Для детей важны стабильность и чёткие правила, поэтому постарайтесь придерживаться привычного распорядка дня. Поддерживайте примерно одинаковое время подъёма и отхода ко сну. Контролируйте, чтобы подростки не путали день с ночью. Не забывайте о дневном сне для малышей. А взрослым лучше воздержаться от алкоголя, ведь за праздничным весельем легко забыть о потенциальных рисках для здоровья ребёнка», — перечислила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Для того, чтобы легче было вернуться к будничному образу жизни, за несколько дней до окончания каникул постепенно подстраивайте режим под рабочий. Не забывайте поддерживать регулярное питание, включая завтрак, обед, полдник и ужин, как в обычные дни. Помните о том, что избыток жирной и высококалорийной пищи может вызвать нарушения пищеварения, а обилие шоколада и мандаринов — спровоцировать аллергическую реакцию.

«Также в праздники стоит воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. По возможности выбирайте мероприятия, проходящие на открытом воздухе, а походы на спектакли и в торговые центры заменяйте катанием на лыжах, коньках, и другими видами активного отдыха. Одевая ребенка на улицу, используйте принцип многослойности, чтобы иметь возможность регулировать уровень тепла. Но не забывайте контролировать время пребывания на воздухе: маленькие дети редко жалуются, что им холодно. Поэтому следите, чтобы носы оставались теплыми», — добавила главный педиатр Подмосковья.

Научите ребенка соблюдению правил гигиены, объясните, почему важно мыть руки перед каждым приемом пищи, после возвращения домой. Дети во многом берут пример со взрослых, поэтому соблюдая все перечисленные правила сами, вы сможете отлично провести новогодние каникулы без каких-либо последствий для здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.