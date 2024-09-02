Врачи НИКИ детства Подмосковья назвали самый полезный перекус для школьника

Начался новый учебный год. Родители школьников возвращаются к сбору ланчбоксов для своих детей. Врачи НИКИ детства Подмосковья рассказали о самых полезных вариантах перекуса в школу. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Еда в школу должна быть удобна для быстрого употребления, при этом здоровой, питательной, разнообразной и сохранять свежесть в течение нескольких часов. Если ее планируется съесть в ближайшее время, после 2-3 урока, то можно положить ребенку с собой ломтики телятины, индейки, курицу, сыр или вареное яйцо. Если вы кладете хлеб, то лучше использовать цельнозерновой. В качестве дополнения положите в контейнер огурец, яблоко, банан, цукаты, сухофрукты», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова дополнила список полезных перекусов роллами из лаваша с мясным и овощным наполнением, мини-пиццы с аналогичным составом, а колбасу посоветовала исключить.

«В качестве сладкого перекуса в домашних условиях можно приготовить батончики из овсяных хлопьев, добавив орехи, изюм, цукаты. Не нужно давать ребенку с собой газированные напитки, магазинные соки, шоколадные конфеты или пирожные из-за высокого содержания сахара и их низкой питательности. Лучше питьевую воду, отвар шиповника, зеленый чай или домашний компот», — добавила Басова.

От пищевых привычек ребенка зависит его здоровье во взрослой жизни. Поэтому ответственность родителей привить своим детям правильное отношение к еде и навык выбора здоровых полезных продуктов.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.