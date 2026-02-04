Врачи и инспекторы предупредили о рисках катания на тюбингах в Клину

С начала года 23 жителя Клина обратились в травмпункт после катания на тюбингах. Специалисты МЧС и ГИБДД напомнили о необходимости выбирать оборудованные трассы и предупредили о штрафах за катание, привязанное к автомобилю, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Врачи Клина сообщили, что с начала года 23 человека получили травмы при катании на тюбингах. Все пострадавшие обошлись без серьезных последствий и госпитализации, однако специалисты подчеркивают: надувные санки могут быть опасны, особенно при использовании на несанкционированных склонах.

Заместитель начальника 13-го пожарно-спасательного отряда Юрий Дудник отметил, что катание вне оборудованных трасс может привести к переломам, ушибам и даже летальному исходу. Риск возрастает, если на одном тюбинге катаются несколько человек.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Анжела Волкова напомнила, что катание на тюбингах, привязанных к автомобилю, запрещено. За нарушение правил перевозки людей водителю грозит штраф 5000 рублей, а в случае аварии — уголовная ответственность.

Для безопасного отдыха в Клину работают три оборудованные горки в лесопарке «Талицкий лес». На месте дежурят инструкторы, которые следят за порядком и объясняют правила катания.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.