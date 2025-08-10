Врачи Гатчины спасли молодого человека после происшествия на железной дороге

25-летний пациент выжил после того, как поезд переехал ему ноги

Как установили медики, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения и уснул на железнодорожных путях.

В Гатчинской межрайонной больнице пациенту провели экстренную трехчасовую операцию. Врачам удалось сохранить одну конечность полностью, на второй была выполнена частичная ампутация. После хирургического вмешательства мужчину перевели в реанимационное отделение, где его состояние стабилизировали.

По словам медиков, при подобных травмах обычно требуется полная ампутация обеих конечностей. В настоящее время пациент остается под наблюдением врачей, его состояние оценивается как тяжелое.