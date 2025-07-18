Врачей военного госпиталя обвиняют в создании коррупционной схемы

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Врачи в Краснодаре попали под суд за взятки за справки участникам СВО

В Краснодарском гарнизонном военном суде начались процессы по резонансному делу о коррупции в 419-м военном госпитале, сообщает «КоммерсантЪ».

Бывшие руководители медучреждения, включая экс-начальника Владимира Хмелика и его заместителя Дениса Симанчука, обвиняются в систематическом получении взяток за оформление документов участникам спецоперации.

Следствие установило, что через сеть посредников, включая трех военнослужащих и двух гражданских, медики брали до 1 миллиона рублей за оформление формы № 100. Эти документы давали право на получение компенсационных выплат до 3 миллионов рублей за боевые ранения.

Дело приобрело особую остроту, учитывая, что 419-й госпиталь с вековой историей продолжает лечить раненых в зоне СВО. Некоторые обвиняемые, как уже осужденный Владимир Карпов, ранее были отмечены боевыми наградами. Карпову удалось избежать тюрьмы, отделался штрафом и вернулся в зону боевых действий.

Суды над основными фигурантами начнутся 23 и 28 июля. Следствие не исключает расширения круга обвиняемых, включая средний медицинский персонал.