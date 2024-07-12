Врачей и полицию в Подмосковье можно вызвать нажатием одной кнопки в приложении

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Приложение «112 МО» представляет собой эффективный инструмент для быстрого обращения к экстренным службам Московской области, сообщает 360.ru .

Обеспечивая доступ к скорой медицинской помощи, газовой службе и правоохранительным органам, оно позволяет решать вопросы с помощью нескольких простых действий на мобильном устройстве. При использовании приложения автоматически формируется детальная карточка происшествия, также сохраняется видеозапись совершенного вызова.

С помощью «112 МО» жители Подмосковья могут вызвать врача к себе домой и, используя интерактивную карту, отслеживать передвижение скорой помощи. Для этого достаточно указать номер телефона, с которого был сделан вызов. Пользователь сможет увидеть путь следования и ожидаемое время прибытия бригады.

Сервис постоянно обновляется, вводятся новые полезные функции. Более 13 000 человек уже воспользовались услугой вызова врача на дом через приложение «112 МО».

В ситуациях, требующих услуг сурдопереводчика, можно воспользоваться онлайн-видеочат для связи в сервисе.

Приложение «112 МО» функционирует на базе российского программного обеспечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.