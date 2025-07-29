Врач Волков объяснил, как женщины становятся пассивными игроманами

Психотерапевт Антон Волков рассказал, что женщины реже становятся игроманами, но чаще вовлекаются в зависимость пассивно, поддерживая партнеров, сообщает Газета.ru .

Психотерапевт «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Антон Волков пояснил, что женщины реже страдают от лудомании, однако сильнее подвержены риску стать пассивными игроманами. По его словам, в большинстве случаев игроманами становятся мужчины в возрасте от 20 до 40 лет.

Волков отметил, что женщины часто поддерживают партнеров, страдающих игровой зависимостью.

«Женщина включается в процесс, сопереживает, поддерживает супруга, верит в скорый успех. Если ситуация становится критической, она может обратиться за помощью к родителям, попросить денег или предложить продать имущество ради сохранения семьи. Такое поведение может привести к серьезным последствиям для семейных отношений», — рассказал Волков.

Эксперт подчеркнул, что избавиться от игровой зависимости возможно, но для этого важно своевременно признать проблему и обратиться к специалисту.