Врач Вялов посоветовал есть порции оливье массой до 200 грамм на Новый год

Порция салата оливье должна быть максимум 200 граммов. Но можно съесть больше, если употребить продукт не сразу, а в течение пяти-шести часов, рассказал ТАСС кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

За один прием нужно есть 150-200 граммов оливье. Этому объему соответствует около четырех-пяти столовых ложек, отметил гастроэнтеролог.

Если съесть 150-200 грамм оливье, то можно насладиться вкусом. При этом организм не будет перегружен, сказал Вялов.

Он порекомендовал есть оливье медленно и с иными блюдами. В этом случае порцию можно будет увеличить на 100 граммов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.