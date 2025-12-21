Врач Вялов посоветовал есть порции оливье массой до 200 грамм на Новый год

Общество

Порция салата оливье должна быть максимум 200 граммов. Но можно съесть больше, если употребить продукт не сразу, а в течение пяти-шести часов, рассказал ТАСС кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

За один прием нужно есть 150-200 граммов оливье. Этому объему соответствует около четырех-пяти столовых ложек, отметил гастроэнтеролог.

Если съесть 150-200 грамм оливье, то можно насладиться вкусом. При этом организм не будет перегружен, сказал Вялов.

Он порекомендовал есть оливье медленно и с иными блюдами. В этом случае порцию можно будет увеличить на 100 граммов.

