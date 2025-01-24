Врач рассказала, как игнорировать сообщения в Сети, не разрушая отношения

Врач Крашкина: отказ от быстрого ответа на сообщения в Сети — это забота о себе

При отказе от мгновенного ответа на сообщения человеку важно заранее объяснить близким, что он стремится минимизировать время, проведенное в мессенджерах, ему нужно время для себя, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

26 января отмечается Международный день без интернета. Главная цель — полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить его только в «реальном» мире, общаться с другими людьми «вживую» или посвятить время любимому хобби, не связанному с Сетью.

«Отказ от мгновенного ответа на сообщения — это не эгоизм, а забота о своем эмоциональном благополучии», — сказала Крашкина.

Она отметила, что это поможет избежать недопонимания и лишних ожиданий. Если у человека нет возможности объясниться лично, можно воспользоваться функцией автоматических ответов, которые дадут понять собеседнику, что он обязательно вернется к разговору позже.

«Если кто-то напрямую спросит, почему вы не отвечали, важно честно признаться, что в этот момент вы нуждались в паузе или были заняты другими делами. Это поможет сохранить доверие. Однако стоит помнить, что игнорировать действительно важные сообщения не стоит», — предупредила психотерапевт.

Как уточнила Крашкина, если вопрос требует внимания, то нужно постараться ответить в разумные сроки. Чтобы снизить вероятность таких ситуаций, человек можете заранее договориться с друзьями и коллегами о времени для общения, чтобы они знали, когда он доступен.