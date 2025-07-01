Врач рассказала, чем опасна аллергия

Аллергия — это сбой в работе иммунной системы, при котором последняя агрессивно реагирует на безобидные вещества, рассказала изданию «Челны Live» врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Аллергия может спровоцировать диарею, кожные высыпания и даже удушье.

«Аллергия — сбой в работе иммунитета, при котором иммунные клетки воспринимают обычные, неопасные вещества за враждебные и запускают против них агрессивную защитную реакцию. Вещества, которые ее провоцируют, называют аллергенами. Чаще всего это белки, содержащиеся в пыльце растений, продуктах, эпителии и шерсти животных, плесени, лекарствах», — уточнила Филева.

Кроме того, при тяжелом течении аллергии могут возникать отеки, способные вызвать удушье. В некоторых случаях недуг может сопровождаться опасным для жизни отеком дыхательных путей.