Врач рассказал, чем опасны прыжки в сугроб после бани

Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что прыжки в холодный сугроб или обливание ледяной водой после горячей бани могут вызвать резкий спазм сосудов, что приводит к перепаду давления и также способно вызвать сердечный приступ, сообщает РИА Новости .

«…стресс из-за разницы температур, когда человек выходит из горячей бани и прыгает в холодный сугроб, может вызвать резкий спазм сосудов, что приводит к перепаду давления и также способно вызвать сердечный приступ», — отметил врач.

Он отметил, что такие «эксперименты» можно проводить только если человек регулярно закаляется.

Справиться с неприятными проявлениями похмелья после праздников помогут простые и доступные меры — достаточное потребление жидкости, спокойные прогулки и правильно подобранный рацион, сообщила РИАМО врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

