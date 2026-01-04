Врач рассказал, чем опасны прыжки в сугроб после бани
Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что прыжки в холодный сугроб или обливание ледяной водой после горячей бани могут вызвать резкий спазм сосудов, что приводит к перепаду давления и также способно вызвать сердечный приступ, сообщает РИА Новости.
«…стресс из-за разницы температур, когда человек выходит из горячей бани и прыгает в холодный сугроб, может вызвать резкий спазм сосудов, что приводит к перепаду давления и также способно вызвать сердечный приступ», — отметил врач.
Он отметил, что такие «эксперименты» можно проводить только если человек регулярно закаляется.
Справиться с неприятными проявлениями похмелья после праздников помогут простые и доступные меры — достаточное потребление жидкости, спокойные прогулки и правильно подобранный рацион, сообщила РИАМО врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.