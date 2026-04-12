Врач раскрыла, сколько грамм кулича опасно есть для здоровья

Россиянам рекомендуют съедать максимум 150 граммов кулича в сутки. Его чрезмерное потребление может оказать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, привести к набору лишней массы и росту уровня холестерина, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Маргарита Белоусова.

Она посоветовала умеренно есть куличи. Их нужно употреблять, как десерт, то есть, после основного приема еды.

По словам Белоусовой, фактически кулич — сладкий хлеб. В нем есть мука и огромное количество сахара. Если съесть слишком много куличей, то человек может набрать лишнюю массу. Уровень холестерина вырастет, что плохо повлияет на сердечно-сосудистую систему.

До этого РИА Новости отмечало, что пасхальный стол для всех членов семьи обойдется жителям РФ на эту Пасху в 972 рубля. 123,1 из них будет потрачено на 12 яиц, 364,9 на кулич с глазурью и изюмом, 483,9 рублей — творожную пасху с изюмом.

