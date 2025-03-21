Врач предупредила об опасности строить отношения по сценарию из сериалов

Строить реальную жизнь по сценарию из фильма — это путь к разочарованиям, так как идеальные персонажи из сериалов далеки от реальности, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Не надо переоценивать роль сериала в нашей реальной жизни. Конечно, каждый человек хочет периодически попасть в сказку, и поэтому он смотрит какие-то сериалы, в том числе и турецкие, в которых показывают прекрасных и замечательных людей. Но все мы живем в нашей реальности, и каждая женщина хочет построить отношения с тем, кто рядом, а не с героем из заморской страны, и тот, кто рядом, конечно, ей хочется увидеть в нем и доброту, и тепло, и ответственность, — не всегда так случается. Но сериалы всегда остаются сказкой и так в ней и останутся», — сказала Крашкина.

Она подчеркнула, что чрезмерное увлечение сериалами создает иллюзию идеальных отношений, которые в реальной жизни могут не оправдаться.

«Это часто становится причиной завышенных ожиданий и разочарований в партнере. Стоит воспринимать сериалы как развлечение, а не как руководство к построению отношений», – заключила психотерапевт.

Ранее общественники из движения «Ветераны России» обратились в Роскомнадзор и по линии Госдумы и Минкультуры. Они хотят проработать вопрос запрета показа турецких сериалов в России.