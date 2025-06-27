Врач ответил, как остаться востребованным специалистом в предпенсионном возрасте

По информации HeadHunter, за первые пять месяцев 2025 года количество предложений о работе, направленных кандидатам старше 50 лет, увеличилось на 95%, достигнув отметки в 5,1 миллиона.

«Если эта профессия требует высокой степени ответственности, но не требует каких-то новых знаний, то это область, где предпенсионный возраст будет очень сильно помогать. Сейчас приобретает необходимость размещение рекламы — это отдельная область, где нужно знать, как работают социальные медиа, а также основы маркетинга, такие сферы как электронная торговля, платежные системы и как с ними работать — все эти навыки сейчас востребованы», — отметил Карасев.

Он также подчеркнул, что с возрастом скорость выполнения определенных рабочих задач может несколько снизиться, особенно в ситуациях, требующих быстрого освоения нового программного обеспечения, технологий или коммуникаций. Однако врач уточнил, что в трудоустройстве необходим индивидуальный подход.