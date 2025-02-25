Врач обучил студентов колледжа искусств Талдома навыкам по оказанию медпомощи

Врач общей практики, заведующий поликлиникой № 2 Дубненской больницы Сергей Деревякин провел обучающее занятие для студентов Талдомского филиала Московского губернского колледжа искусств по навыкам оказания первой медицинской помощи и основам проведения сердечно-легочной реанимации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На специальном взрослом и детском тренажере-манекене врач продемонстрировал техники, включающие действия при остановке и восстановлении дыхания. Комплекс мер, направленных на поддержание жизнедеятельности организма при остановке сердца. Участники получили возможность самостоятельно отработать полученные навыки на манекенах, что позволило закрепить теоретические знания на практике.

«Знания о первой медицинской помощи действительно важны для каждого человека, независимо от возраста и профессии. Быстрая реакция и умение оперативно оценить обстановку, принять меры может существенно повысить шансы пострадавшего на выживание. В критической ситуации каждая секунда на счету. Эти навыки могут сыграть решающую роль в спасении жизни в экстренных ситуациях», — поделился врач Сергей Деревякин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.