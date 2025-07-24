Врач объяснила различия в ухудшении памяти у мужчин и женщин с возрастом

Врач-психиатр и эксперт социального проекта «Деменция.net» Мария Штань сообщила, что у мужчин и женщин память ухудшается по-разному из-за гормональных изменений в процессе старения, сообщает Газета.ru .

Врач рассказала, что у мужчин и женщин наблюдаются различия в работе памяти с возрастом. По ее словам, гормональные изменения, происходящие при старении, по-разному влияют на когнитивные функции представителей обоих полов.

Штань отметила, что в начале исследований женщины показывали лучшие результаты по тестам вербального мышления, включая вербальную память и беглость речи. Мужчины, в свою очередь, отличались более развитым пространственным мышлением, однако с возрастом у них быстрее снижалась психомоторная скорость.

Эксперт пояснила, что у женщин в период репродуктивного старения значительно уменьшается выработка эстрогена и прогестерона. Это приводит к ухудшению концентрации внимания и памяти. У мужчин снижение когнитивных функций связано с другими возрастными изменениями, в том числе с уменьшением психомоторной скорости.