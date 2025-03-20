Врач объяснила, почему люди больше верят в гороскопы, чем психологам

Психотерапевт Крашкина: люди верят в гороскопы, потому что так проще жить

Многие люди доверяют гороскопам больше, чем советам психологов, из-за простоты интерпретации и эмоциональной поддержки, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Да, действительно, многие люди больше доверяют гороскопам, чем советам психологов. Гороскопы обычно просты для восприятия, они доступны в интернете, в журналах, а их интерпретация не требует усилий. В отличие от этого психология кажется сложной и требует глубокого анализа», — сказала Крашкина.

Она отметила, что доверие к гороскопам связано не только с доступностью, но и с культурными традициями.

«Во многих культурах астрология считается частью традиционной мудрости. Люди воспринимают её как естественную и интуитивно понятную систему, тогда как психологические методы многим кажутся абстрактными и сложными», — добавила специалист.

По словам врача, гороскопы часто дают людям эмоциональную поддержку и чувство уверенности в будущем.

«Люди находят утешение в предсказаниях и рекомендациях гороскопов, особенно в стрессовые моменты. Они воспринимают это как способ найти ответы на сложные вопросы, избегая реальных изменений в жизни», — резюмировала психотерапевт.

Международный день астрологии ежегодно отмечается 20 марта. Эта наука имеет несколько направлений, среди которых в современном обществе наиболее известны два — натальная астрология, изучающая все, что связано с человеком и его судьбой, и аграрная астрология, которая дает рекомендации о том, что и когда нужно сеять.