Врач объяснил, какие болезни могут вызывать постоянное слезотечение

Офтальмолог и офтальмохирург Сино Гозиев сообщил, что хроническое слезотечение может указывать не только на местные проблемы с глазами, но и на системные заболевания. По его словам, этот симптом часто сопровождает ревматоидный артрит, системную красную волчанку и другие аутоиммунные болезни, а также может быть связан с нарушениями работы нервной системы, например, при параличе лицевого нерва.

Врач отметил, что слезотечение может возникать из-за новообразований в области слезных путей или век, которые блокируют отток слез. Кроме того, причиной могут стать конъюнктивит, язва роговицы, механические повреждения глаза или аномалии век, при которых ресницы травмируют роговицу.

«Слезотечение — симптом, который нельзя игнорировать. Он может быть как временной реакцией на внешние раздражители, так и признаком серьезного заболевания глаз или системного процесса. Особенно настораживают остро возникшее слезотечение в сочетании с болью, покраснением, снижением зрения — такие состояния требуют немедленного обращения к офтальмологу. Самолечение недопустимо», — подчеркнул Гозиев.

Он добавил, что лечение должно подбираться индивидуально после полной диагностики, а современные методы офтальмологии позволяют эффективно устранять причины слезотечения и улучшать качество жизни пациентов.

