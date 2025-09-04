Врач назвала вред кофе, если пить его сразу после пробуждения

Кофе на голодный желудок стимулирует выработку желудочного сока, может вызвать изжогу, боли в верхней части живота и со временем повышает риск гастрита или язвенной болезни. Поэтому лучше сочетать кофе с завтраком или хотя бы с небольшим перекусом.

«После пробуждения уровень кортизола (гормона бодрости) в организме и так достаточно высок. Если в этот момент выпить кофе, бодрящий эффект будет слабее, а риск раздражения слизистой желудка — выше. По данным гастроэнтерологических рекомендаций, оптимальное время для первой чашки кофе — через 1,5–2 часа после пробуждения, когда уровень кортизола снижается и кофеин начинает работать эффективнее», — поделилась врач.

При этом врач обратила внимание, что регулярное превышение дозы более 450 мг в день может привести к негативным последствиям.