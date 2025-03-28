Врач МОДКТОБ рассказал о том, как распознать ребенка-зацепера

Железная дорога — зона повышенной опасности. Весенне-летняя пора — время хорошей и солнечной погоды, каникул. В этот период возрастает количество травматизма на железнодорожном транспорте. С каждым годом увеличивается количество случаев зацепинга — небезопасного развлечения, которое крайне популярно среди молодежи. Этот феномен особенно актуален в Московской области, где находится очень много железнодорожных путей и станций. Зацеперы занимают 60% от всех пострадавших детей на железной дороге, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Зацепинг заключается в том, что молодые люди, стремясь к получению адреналина и острых ощущений, пытаются «зацепиться» за поезд или вагон во время его движения. Только в Москве и Московской области практикующих данный вид передвижения — более 20 тыс. человек.

Железнодорожный травматизм занимает не самый большой % от общего количества травм, которые получают дети и подростки ежедневно, но увечья, полученные на железной дороге или с участием поезда, зачастую заканчиваются инвалидизацией или летальным исходом.

«Статистика неумолима: каждый год десятки молодых людей становятся жертвами этого опасного увлечения. Многие юноши и девушки не понимают всей серьезности ситуации. Под воздействием адреналина они могут игнорировать риски, что делает их еще более уязвимыми. Не стоит забывать, что зацепинг — нарушение закона, а участие в подобных развлечениях может также привести к административной ответственности и другим юридическим последствиям», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед МЗ МО и главврач МОДКТОБ Григорьев Александр.

Зацепинг — это не просто модное увлечение, а реальная угроза для жизни. Осознанность и информированность могут помочь предотвратить трагедии.

«Если вы заметили, что у вашего ребенка появились веревки, карабины, ключи, а особенно плотные строительные перчатки — повод поговорить с ребенком о его новых интересах», — добавил Александр Григорьев.

Уважаемые взрослые, дети не всегда могут оценить серьезность происходящего. Не оставляйте без внимания ситуации, когда дети или подростки подвергают свою жизнь опасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.