Врач из Подмосковья рассказала, как сохранить здоровье ребенка осенью

Осень — традиционный период подъема простудных и вирусных заболеваний. В пиковые моменты количество обращений в детские поликлиники с вирусными заболеваниями может вырастать вдвое. Как сохранить здоровье ребенка, рассказала врач-педиатр, заведующая педиатрическим отделением детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Юлия Ровенская, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В первую очередь, родители должны знать, что прививка от гриппа позволяет защититься от тяжелого лечения и его последствий. Важно, чтобы привита была вся семья. Также рекомендуется соблюдать режим сна и бодрствования ребенка. Например, до 5 лет детям нужно спать около 13 часов в сутки, а после 8 лет — не менее 9 часов. Необходимо регулярно проветривать комнаты в квартире — не реже 2 раз в день. В период подъема сезонной заболеваемости полезным будет ежедневное проведение влажной уборки», — рассказала Юлия Ровенская.

Она добавила, что нельзя забывать про витамин Д, который помогает организму усваивать кальций и фосфор, которые необходимы для роста костей. Он содержится в таких продуктах как, рыба, говяжья печень, яичные желтки. Также после возвращения из школы или детского сада в качестве меры профилактики можно промывать нос ребенка солевыми растворами и полоскать ему горло. Особое внимание необходимо уделить личной гигиене, особенно регулярному мытью рук после каждого прихода с улицы.

При появлении признаков заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью. Врач даст рекомендации и назначит лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.