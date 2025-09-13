Врач из Элекростали проголосовал на выборах

В школе № 22 города оборудовали избирательные участки для голосования на выборах в Совет депутатов округа. Одним из первых проголосовал заведующий генетическим отделением Электростальской больницы Игорь Ликий. Он рассказал, что у него сегодня выходной, и он решил воспользоваться возможностью отдать свой голос. Игорь выразил уверенность в том, что новый состав совета депутатов будет работать на благо жителей города, и за это время город преобразится и станет еще лучше.

Председатель избирательного участка № 3531 Ольга Набалова сообщила, что завтра в школе состоится концерт для избирателей. Учащиеся выступят с песнями и танцами. А сегодня после 12 часов на участке включат патриотическую музыку.

Отдать свой голос на выборах может каждый избиратель, независимо от местонахождения и физических возможностей. Например, можно воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Для этого необходимо подать заявление на портале Госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.