Врач из Балашихи получила квартиру по программе «Социальная ипотека»

Заведующая отделением новорожденных в Московском областном перинатальном центре, врач-неонатолог Мария Морозова стала обладательницей собственного жилья. Благодаря государственной программе она приобрела просторную двухкомнатную квартиру в центре Балашихи и теперь готовится к переезду после ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В семье Марии Морозовой не было медиков, но она с детства знала, что хочет помогать людям. Вот уже 14 лет женщина работает неонатологом. Она отмечает, что общение с новорожденными детьми дарит ей невероятные эмоции.

О программе женщина узнала в отделе кадров Московского областного перинатального центра и решила воспользоваться шансом. Затем Мария выбрала квартиру в кирпичном доме с высокими потолками.

Программа социальной ипотеки действует в Подмосковье с 2016 года. Она помогает медикам, учителям, молодым ученым и другим специалистам обзавестись жильем на льготных условиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.