Врач дал советы о том, как защититься от бактерии в Турции

На турецких курортах фиксируют случаи заражения опасной бактерией Vibrio. Люди жалуются на сильную рвоту, высокую температуру и обезвоживание. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, как защититься от опасности, передает «Царьград» .

Бактерия активизируется в жаркую погоду, быстро размножается в соленой воде и может попадать в организм через моллюсков.

«У этой бактерии есть „родственники“, знакомые человечеству уже давно. ибрионы — это такие подвижные микробы с хвостиком. Самые известные из них — это вибриохолера, это холерный вибрион, который вызывает холеру. Он живет в пресной воде, богатой белком», — объяснил врач.

Именно в августе и начале сентября отмечается максимальный риск. В это время море прогревается до рекордных температур и бактерии чувствуют себя особенно комфортно. По словам врача, вспышки фиксировались даже в странах, где никто этого не ожидал.

Врач убежден, что паниковать не стоит, но меры предосторожности необходимы. Главный совет — внимательнее относиться к питанию и напиткам.

Также эксперт рекомендует заранее уточнять обстановку через официальные каналы.