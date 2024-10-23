Вплоть до уголовного дела: когда долги приводят к серьезным проблемам

Основатель ЮРЛ Групп, арбитражный управляющий Семен Николаев заявил, что в некоторых случаях долги по кредиту могут привести к уголовному делу, сообщает «Секрет фирмы» .

В первую очередь эксперт отметил, что большие проблемы могут возникнуть, если обнаружится мошенничество по кредиту: например, если человек его оформил по поддельным справкам о доходах. В этом случае банк вправе требовать возбуждения уголовного дела.

«Если заемщик изначально, при получении кредита, предоставил ложные сведения, подделал документы или намеренно ввел банк в заблуждение относительно своей финансовой состоятельности, это может быть квалифицировано как преступление», — предостерег Николаев.

По его словам, еще один случай — это злостное уклонение от оплаты долгов, когда заемщик скрывается от кредитора и приставов или переводит имущество на третьих лиц.

В Уголовном кодексе предусмотрено наказание и за фиктивное и преднамеренное банкротство, когда заемщик изначально был не способен вносить платежи, заключил эксперт.