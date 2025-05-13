Вплоть до штрафа: адвокат рассказал, где можно и нельзя курить

Адвокат Сергей Жорин заявил, что курение табака в России регулируется Федеральным законом № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», сообщает Life.ru .

Курение запрещено в местах общего пользования: на лифтах и лестничных площадках, в холлах и на общих балконах и лоджиях, в подвалах и на чердаках. Курить в квартире можно, но так, чтобы дым не проникал в коридор и не беспокоил соседей.

За нарушение предусмотрены административные штрафы до 1500 рублей за курение в запрещенных местах и до 3000 рублей — на детских площадках.

Курение на балконе может быть расценено как использование открытого огня, это запрещено правилами пожарной безопасности. Нарушителю могут вменить штраф до 15 тысяч рублей, а в случае пожара — до 50 тысяч рублей.

Если вам мешает курящий сосед, то эксперт советует для начала попробовать решить вопрос мирно, а в случае дальнейших проблем собрать фото и видеодоказательства.