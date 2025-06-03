Вплоть до культурной катастрофы: ученые оценили последствия таяния ледников

Антропологи из университета Райса Доминик Бойер и Саймен Хау заявили, что у таяния ледников могут быть самые неожиданные последствия: этот процесс грозит не только экологическими проблемами, но и культурной катастрофой, сообщает «Царьград» .

Дело в том, что ледники не только играют важную роль в поддержании экосистем, но и участвуют в духовных практиках и влияют на культурную идентичность сообществ. Их исчезновение приведет к социальным потрясениям.

«Ледники буквально сформировали землю, по которой мы ходим, они обеспечивают важнейшими водными ресурсами около 2 млрд человек», — заявил Хау.

Как уточняется в исследовании, уже к концу XXI века на Земле может исчезнуть более 3/4 мировой массы ледников. Сегодня они, помимо прочего, являются важным источником пресной воды для более чем 2 млрд человек.