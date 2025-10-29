Вплоть до астмы: химик рассказал об опасности освежителей воздуха

Доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов заявил, что содержащиеся в освежителях воздуха компоненты могут приводить к гормональному дисбалансу и астме, сообщает Газета.ru .

«Для фиксации аромата и увеличения его стойкости в состав нередко вводятся фталаты. Эти вещества способны нарушать естественный гормональный баланс в организме, что негативно влияет на репродуктивную систему и здоровье человека в целом», — сказал химик.

По его словам, это многокомпонентная смесь, которую можно условно разбить на несколько основных категорий ингредиентов. Главную роль в любом спрее играют пропелленты — сжиженные газы, обеспечивающие избыточное давление для выброса содержимого.

В прошлом использовались хлорфторуглероды, но теперь их заменили на пропан, бутан и изобутан, наносящие меньший вред озоновому слою, хотя и являющиеся воспламеняющимися веществами.

