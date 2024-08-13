В отделе МВД Дубны проводили выпускников школ на учебу

Впервые в отделе МВД Дубны проводили на учебу выпускников школ. Четверо дубнинцев стали студентами Московского университета МВД России: один станет следователем, второй — участковый, другие — оперуполномоченными уголовного розыска, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ребят провожают на учебу коллеги, те, кто в последние месяцы стали им старшими товарищами, наставниками.

«Мы хотим сделать данные встречи традицией. Мы с ребятами прошли очень много, долгий путь, начиная с 2023 года проходили, почти за ручку, все медкомиссии», — рассказал заместитель начальника ОМВД России по городскому округу Дубна Денис Косолапченков.

Выпускники успешно сдали вступительные экзамены, прошли все медкомиссии и зачислены на первый курс. Они будут обучаться по целевому направлению от дубненского отдела полиции. Через пару лет приедут сюда для стажировки, а через пять — вернутся в родной город дипломированными специалистами и приступят к работе по охране порядка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.