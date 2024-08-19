Впервые в Королеве прошел «Ночной забег со звездами»

«Ночной забег со звездами» состоялся в Королеве. В ярком событии приняли участие порядка 1,5 тыс. человек, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Перед стартом для участников разминку провели олимпийский чемпион Никита Нагорный и экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин. Затем они сами присоединились к бегунам на дистанции.

Ведущим мероприятия стал Дмитрий Губерниев.

Бегунам были предложены дистанции 5 и 10 км. А для самых маленьких любителей спорта был организован забег на 500 м. Трасса проходила по традиционному маршруту «Космического марафона», который знаком многим жителям и гостям Московской области.

Любой желающий смог принять участие в автограф-сессии и разминке, которые провели олимпийский чемпион Никита Нагорный и экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин.

Кроме того, в стартово-финишном городке на площади у ДК им. М. И. Калинина болельщики с помощью неоновых фломастеров рисовали плакаты в поддержку бегунов, а также сделали яркие фотографии на память в фотозонах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.