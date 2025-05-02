Впервые метеостанция ВДНХ в Москве зафиксировала снежный покров 2 мая

В пятницу в столице появились сугробы. По данным базовой метеостанции ВДНХ, высота снежного покрова в городе достигла 7 см, сообщается на сайте «Метеовести» .

За прошедшие 75 лет, как была запущена эта метеостанция, она ни разу не регистрировала случаев формирования снежного покрова 2 мая. В разные годы небольшие сугробы в этом месяце были 9, 10 и 12 мая, но их высота не превышала 1 см.

В Московской области высота сугробов достигла 10 см в Волоколамске и 15 см в Клину и Дмитрове.

Кроме того, прогнозируется, что предстоящей ночью в Московский регион вернутся заморозки, снег немного подмерзнет, на улицах будет очень скользко. В субботу днем и в воскресенье температура достигнет плюс 17 — плюс 19 градусов, в итоге снег быстро растает.

В Москве за 1 мая выпало 28 мм осадков, что на 7,4 мм превышает прежний рекорд этого дня, который был установлен в 1909 году. А еще ночь принесла 15 мм осадков, это около четверти от месячной нормы. Таким образом, за 36 часов в мегаполисе выпало 43 мм осадков, или 71% от майской нормы.