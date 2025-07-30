«Возврату не подлежит»: эксперты оценили хитрости продавцов со скидками

Юрист Петрова: вернуть товар с дефектом можно в любом случае

Правовой советник и кандидат юридических наук Дарья Петрова заявила, что бракованный товар можно по закону вернуть, даже если его продавали со скидкой, сообщает «Секрет фирмы» .

«Должны применяться нормы закона, а не правила продавца. Какие-либо правила, идущие вразрез с законом, будут недопустимыми», — отметил юрист ЕЮС Орест Мацала, ссылаясь на статью 16 ЗоЗПП.

В июле разгорелся скандал вокруг одного из известных российских брендов одежды: в магазинах организовали распродажу товара без возможности его вернуть, на сайте эти условия были отмечены в разворачивающимся списке. Эксперты назвали эту акцию незаконной.

С другой стороны, действительно не подлежат возврату вещи, сшитые по индивидуальным меркам. То же касается и кухонных гарнитуров под конкретную планировку. Однако, если товар оказался бракованным, покупатель имеет право попросить снизить цену или устранить дефект.