Возврат к советским вытрезвителям: адвокат оценил идею сажать алкоголиков в тюрьму

Адвокат Вадим Багатурия в разговоре с РИАМО сравнил идею принудительной отправки пьяниц в тюрьмы на полгода с работой советских вытрезвителей.

Ранее создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов заявил о необходимости сажать алкоголиков в тюрьму на полгода после третьего запоя. При этом лечиться от зависимости ему придется за свой счет.

Багатурия назвал идею очередным политическим пиаром, не лишенным при этом смысла.

«В советское время были медицинские вытрезвители, где людей могли содержать и принудительно лечить от алкогольной зависимости. Если законодатели наши увлекутся подобной PR- идеей, то можно ожидать, что такие изменения в Кодекс об административных правонарушениях будут приняты», — считает Багатурия.

