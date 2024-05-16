Возвращение на Бали: россиянам могут открыть авиарейсы в Индонезию
Российские авиаперевозчики планируют возобновить индонезийские рейсы
Два российских авиаперевозчика планируют возобновить индонезийские рейсы, включая Бали, заявил директор департамента Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. Его слова цитирует РИА Новости.
"Две авиакомпании РФ заявили, что хотят запустить прямые рейсы, в том числе на Бали", - сказал чиновник в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024".
Кондратьев уточнил, что для этих планов необходимо соблюсти ряд условий.
Российские туроператоры также готовы к реализации программы в Индонезию, добавил представитель ведомства.