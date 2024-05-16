Возвращение на Бали: россиянам могут открыть авиарейсы в Индонезию

сегодня в 06:35

Два российских авиаперевозчика планируют возобновить индонезийские рейсы, включая Бали, заявил директор департамента Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. Его слова цитирует РИА Новости .

"Две авиакомпании РФ заявили, что хотят запустить прямые рейсы, в том числе на Бали", - сказал чиновник в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024".

Кондратьев уточнил, что для этих планов необходимо соблюсти ряд условий.

Российские туроператоры также готовы к реализации программы в Индонезию, добавил представитель ведомства.