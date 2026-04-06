К 2030 году России не хватит 3,1 млн работников, особенно больно это ударит по промышленности. Но есть ресурс, который компании почти не замечают. И напрасно: 71% людей старше 55 лет хотят работать «пока смогут». Как превратить возраст из проблемы в конкурентное преимущество, РИАМО рассказала заместитель председателя совета директоров АО ХК«СДС», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина.

Россия стоит перед серьезным кадровым вызовом. По прогнозу Минтруда, к 2030 году дефицит работников в стране достигнет 3,1 млн человек. Особенно остро проблема затронет промышленность: потребуется заместить 1,6 млн выходящих на пенсию специалистов. При этом уровень безработицы находится на историческом минимуме — всего 2,3%.

В этих условиях игнорирование потенциала сотрудников старшего возраста только усугубляет кризис, подчеркивает эксперт. Между тем исследование СберМаркетинга «Серебряный возраст: незаметное большинство» показывает: зрелые работники — ценный ресурс, который бизнес пока использует не в полной мере.

Что говорят данные:

· 71% работников старше 55 лет планируют трудиться «пока смогут» — их мотивация принципиально отличается от распространенных стереотипов;

· сотрудники 55+ получают от работы больше удовольствия, чем молодые коллеги;

· главный фактор удержания для них — ощущение востребованности, а не размер оклада;

· к 2030 году 49% населения России составят люди старше 50 лет, а доля пенсионеров достигнет 29%.

Горелкина назвала преимущества, которые получают компании, учитывающие потенциал возрастных сотрудников: передача опыта, лояльность и стабильность, гибкость компетенций (многие сотрудники 50+ готовы осваивать новые технологии и переквалифицироваться — это опровергает миф о неготовности к изменениям), наставничество.

По ее словам, важно создавать условия для профессионального роста и обучения зрелых специалистов (курсы, тренинги, программы повышения квалификации), развивать наставничество и программы передачи опыта, акцентировать в коммуникации ценность компетенций и роли сотрудника в команде, а не только уровень зарплаты, а еще адаптировать рабочие места под потребности возрастных сотрудников (эргономика, гибкий график, частичная занятость).

«В условиях демографических изменений и кадрового голода стратегия включения возрастных групп в HR‑процессы — не опция, а необходимость для устойчивого развития бизнеса. Компании, которые осознают это первыми, получат конкурентное преимущество: лояльных, опытных и мотивированных сотрудников, способных обеспечить стабильность и рост», — резюмировала эксперт.

