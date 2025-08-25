Возраст и инвалидность: кому в РФ положены надбавки к пенсии

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин заявил, что в России сегодня действует несколько оснований для увеличения фиксированной пенсии, сообщает Газета.ru .

«Во-первых, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается при достижении 80-летнего возраста или присвоения первой группы инвалидности путем удвоения и включения в нее надбавки за уход. Соответственно, вместо 8907,70 рубля она становится равной 19129,40 рубля», — сказал эксперт.

Кроме того, повышенная пенсия положена людям, проработавшим не менее 20 лет на Крайнем Севере: мужчины должны иметь страховой стаж не менее 25 лет, женщины — не менее 20 лет. Для них выплаты увеличиваются на 30%.

Если у пенсионера на иждивении находятся другие лица, то пенсия растет в размере 1/3 за каждого иждивенца.