Возможности в регионах: эксперт оценил идею сокращения приема в столичные вузы

Руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян, комментируя инициативу Валентины Матвиенко по сокращению набора студентов из регионов в столичные вузы, заявил, что в первую очередь следует делать акцент на поддержку будущих специалистов, общее укрепление экономики и создание новых рабочих мест, сообщает АБН24 .

«Отток людей из регионов связан не только с образованием, но и с экономической ситуацией. В крупных городах выше зарплаты, больше рабочих мест и перспектив для карьерного роста, развитая инфраструктура. В региональных вузах же не всегда есть востребованные и современные направления, а после выпуска у молодых специалистов могут отсутствовать возможности для самореализации», — пояснил эксперт.

По его словам, лучше было бы сократить места на менее востребованные специальности и увеличить на нужные.

После предложения Матвиенко можно ожидать сокращения бюджетных мест для иногородних и пересмотр образовательных программ в региональных вузах, заключил Мурадян.