Возможности подключения к конференциям на UC-платформе DION расширились

Для пользователей, не имеющих возможности подключиться к онлайн-встрече через интернет, развивают доступность сервиса платформы корпоративных коммуникаций DION. «Ростелеком» стал технологическим партнером решения. Провайдер будет обеспечивать присоединение к конференции по связи общего пользования, включая стандарт сотовой связи (GSM), сообщила пресс-служба Холдинга Т1.

Благодаря совместной работе команд DION и «Ростелекома» возрастут гибкость и отказоустойчивость продукта. За счет развитого технологического потенциала UC-платформа сделает функцию более доступной для широкого числа клиентов. Возможность окажется полезной в моменты отсутствия стабильного соединения с интернетом — к примеру, за городом или в дороге.

GSM является глобальным стандартом мобильной цифровой связи. Его поддерживают все современные операторы и модели телефонов. Стандарт отличается хорошим качеством приема при слабом покрытии и сохранением малого уровня индустриальных помех. Обеспечение GSM-связи с платформой DION теперь ляжет на развитую инфраструктуру «Ростелекома». При помощи решения подключаться к конференции можно как через интернет-соединение, так и при помощи сотовой связи. В звонке участвовать смогут пользователи и приложения, и веб-версии DION, а также обладатели стационарных и мобильных номеров.

«Платформой DION пользуются крупнейшие российские компании, сотрудники и филиалы которых могут находиться в самых удаленных местах страны. Возможность подключиться к конференции без доступа в интернет — важная и востребованная функция. Мы уверены, что партнерство с „Ростелекомом“ обеспечит ее стабильность, а также упростит дальнейшее развитие и масштабирование продукта», — рассказал коммерческий директор платформы корпоративных коммуникаций DION (Холдинг Т1) Александр Синдеев.