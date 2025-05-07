Возложение цветов и венков прошло в Павловском Посаде

У Мемориала «Братские могилы» «Павшим за Родину — вечная память» в Павловском посаде 7 мая прошло торжественное возложение цветов и венков. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В мероприятие приняли участие: Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов, представители Ассоциации ветеранов округа, депутаты местного совета Депутатов, учащиеся школы № 10 им. В. Ф. Быковского.

Традиционно, в преддверии Дня Великой Победы, у Мемориала «Братские могилы» жители Павловского Посада отдают дань памяти воинам, отдавшим свою жизнь за мирное небо и независимость своего государства. Данное место выбрано не случайно. На аллее героев захоронены павловопосадцы, солдаты Великой Отечественной Войны.

9 мая — священная дата в истории нашей страны. В этом году мы отмечаем 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Это день памяти и благодарности поколению победителей. Мы сохраняем историческую правду и передаем ее следующим поколениям. День Великой Победы был мечтой миллионов наших соотечественников, надеждой, которой жили и ради которой умирали. И сегодня, возлагая цветы и венки к Мемориалу «Братские могилы» «Павшим за Родину — вечная память», мы вспоминаем тех, кто сражался за нашу свободу и независимость, кто не жалел своей жизни ради будущих поколений. Подвиг ветеранов бессмертен, сила их духа и мужество — пример для всех нас. Желаю, чтобы каждый новый день приносил лишь добрые вести. Вечной памяти о Великой Победе, мирного неба над головой! С Днем Великой Победы! , — сказал Филипп Ефанов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.