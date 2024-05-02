Воздушный патруль контролирует пожарную обстановку в лесах Подмосковья

Жителям Подмосковья рассказали о проведении воздушного патрулирования над территорией лесов в регионе. Авиамониторинг — один из наиболее эффективных методов обнаружения возгораний, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

С увеличением класса пожарной опасности в лесах в зависимости от погодных условий и наличия действующих лесных пожаров в подмосковное небо поднимаются самолеты Cessna-182/172, осуществляющие мониторинг лесопожарной обстановки с воздуха.

«Из-за наступления теплых среднесуточных температур весной этого года и раннего схода снежного покрова, в апреле налет составил 30 часов. Основные полеты проводились по маршрутам — Север и Восток, которые проложены над территориями лесничеств наиболее сложных в пожарном отношении. Именно здесь в прошлые годы было отмечено наибольшее количество возгораний», — рассказал зампредседателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия региона, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

Авиапатрулирование проводится с участием летчиков-наблюдателей и запланировано по трем основным маршрутам и одному дополнительному — на случай высокой пожарной опасности. Общая площадь авиамониторинга составляет 875,4 тыс. га.

По состоянию на 2 мая, с начала пожароопасного сезона на территории Московской области ликвидировано 12 лесных пожаров на общей площади 11,1 га. Все пожары возникли по вине местного населения. На их ликвидацию были привлечены 57 единиц техники и 122 человека лесопожарных формирований.

Комитет еще раз напоминает, что за неосторожное обращение с огнем, которое привело к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридически — до 2 млн рублей;

возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

В случае обнаружения возгорания незамедлительно нужно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.