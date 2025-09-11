Востоковед Каргин назвал мессенджер MAX кошерным

Как отметил эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин, некоторые представители еврейской общины в стране установили и используют мессенджер MAX, это говорит о том, что он соответствует требованиям кашрута, сообщает радио «Говорит Москва» .

«Я думаю, что MAX — это наш национальный мессенджер, он отражает вопросы национальных приоритетов безопасности России. Давать ему религиозную оценку сложно», — сказал Каргин.

Эксперт уточнил, что, судя по его личному бэкграунду и общению с представителями еврейской общины в России, они мессенджер установили и используют.

Ранее в РПЦ призвали помолиться за отечественный мессенджер MAX.

